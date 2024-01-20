تهديد للسفن بالبحر الأحمر.. أمريكا تدمر 3 صواريخ تابعة للحوثيين

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن القوات التابعة للقيادة المركزية دمرت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين.

وأوضح الجيش الأمريكي أن هذه الصواريخ مضادة للسفن وكانت مجهزة للإطلاق نحو جنوب البحر الأحمر.

وأضافت أن القوات خلصت إلى أن هذه الصواريخ تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي قصفت الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس.

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق من الجمعة، عن تنفيذ الجيش الأمريكي، ضربة أخرى من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، باستهدافه منصات إطلاق صواريخ كانت تستعد لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".

وأضاف: "هذا هو الإجراء الوقائي الرابع الذي يتخذه الجيش الأمريكي في الأسبوع الماضي ضد منصات إطلاق الصواريخ الحوثية، التي كانت جاهزة لشن هجمات، وفي هذه الحالة الصواريخ المضادة للسفن".