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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية فيليه دجاج| جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل صينية فيليه
طريقة عمل صينية فيليه دجاج

صينية الفيليه دجاج من الأكلات الشهية و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل صينية فيليه دجاج .

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مقادير صينية فيليه دجاج
نصف كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
4 شريحة فيليه دجاج
1 حبة كبيرة بصل، جوانح
4 فص ثوم شرائح
4 حبة متوسطة بطاطس، شرائح
1 حبة متوسطة فلفل حلو احمرشرائح
1 حبة متوسطة فلفل حلو اخضر شرائح
2 قرن فلفل اخضر حار
10 حبة مشروم، شرائح


الصلصة:
3 حبة كبيرة بيض
كوب ونصف كريمة سائلة
نصف كوب جبن بارميزان ناعم
2 كوب جبن موازريلا مبروش
1 كوب جبن شيدر مبروش
1 حبة كبيرة طماطم، شرائح
للتزيين: بقدونس مفروم

 

طريقة تحضير صينية فيليه دجاج
1.الفرن ١٧٠، طبق فرن شفاف كبير الحجم، ضعي فيه حوالي ربع كوب من الزيت.
2.ضعي البهارات كلها في طبق، قلبي لتختلط.
3.قطعي فيليه الدجاج بالعرض ليصبح رقيق، ثم قطعيه الى مربعات رقيقة.
4.في مقلاة سخني قليل من الزيت وشوحي البصل والثوم ، انثري بعض البهار
5.ضعي البصل في طبق الفرن.
6.ضعي شرائح البطاطس، انثري بعض البهار
7.وزعي الفلفل، انثري بعض البهار
8.وزعي المشروم، انثري البهار
9.وزعي الدجاج، على شكل طبقة واحدة فوق الخضراوات، انثري البهارات.
10.الصلصة: ضعي البيض في طبق، باستعمال مضرب شبك يدوي اخفقي ليختلط، اضيفي الكريمة واستمري بالخفق لتتجانس المكونات، اضيفي الجبن البارميزان و ضعي بقية البهار
11.صبي الخليط فوق الدجاج، صبي بقية الزيت، لا تحركيه
12.انثري جبن الموازاريللا والشيدر.
13.رصي الطماطم على الجبن وزعي بعض زيت الزيتون انثري بقية البهارات على الطماطم
14.ضعي قطعة من ورق الزبدة ثم الالمنيوم وغلفي الصينية.
15.ضعي الصينية في الفرن حوالي ٣٠ دقيقة لتتماسك مع بعضها ثم ابعدي الورق، ادخليها الفرن لمدة ١٥ دقيقة لتتحمر

صينية فيليه دجاج طريقة عمل صينية فيليه دجاج الشيف منال العالم مقادير صينية فيليه دجاج طريقة تحضير صينية فيليه دجاج

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