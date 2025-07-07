إكسترا نيوز تُطلق برنامج "البعد الرابع" مع الإعلامية رانيا هاشم

تستعد قناة "إكسترا نيوز" لإطلاق برنامج جديد بعنوان "البعد الرابع"، تقدّمه الإعلامية رانيا هاشم، على أن يُعرض الخميس المقبل 10 يوليو 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً.

يهدف "البعد الرابع" إلى تقديم رؤى وتحليلات معمّقة تتجاوز الأبعاد التقليدية في تناول القضايا، ليضفي منظورًا جديدًا على المشهد الإعلامي، ويمنح الجمهور الباحث عن الحقيقة إجابات لكل سؤال وصوتًا لكل فكرة.

وتُثمّن القناة تجربة رانيا هاشم الإعلامية المميزة، خاصة نجاحها في تقديم برنامج "بصراحة" على قناة الحياة، والذي نجح في أن يكون حلقة وصل مباشرة بين المواطن والمسؤول.

رانيا هاشم بدأت مسيرتها المهنية كمتدربة في صحيفة روزاليوسف، ثم تنقلت بين عدة مؤسسات إعلامية، مثل قناة “أون تي في” و”إكسترا نيوز”، وصولًا إلى عضويتها في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ، مما يعكس مكانتها وتأثيرها المتنامي في المشهد الإعلامي المصري.

البرنامج يعد بتقديم محتوى إعلامي جاذب ومتنوع يناسب تطلعات الجمهور، ويعزز من ثقة المشاهد في الإعلام الموضوعي والتحليلي.