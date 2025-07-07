نجدة الطفل تعلن طرق مساعدة الأطفال حال تعرضهم للانتهاكات

أكد صبري عثمان مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة على ضرورة وعي المجتمع بحقوق الأطفال، ومحاولة رفع الخطر عن الطفل.

قانون الطفل

وأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن قانون الطفل في مادته الـ98 توضح أن كل شخص يرى طفل معرض للخطر يقدم له ما لديه من مساعدة.

وأوضح أن طرق المساعدة تتنوع وتختلف، فقد تكون عن طريق إبلاغ النجدة أو تصوير فيديو كما حدث في العديد من الحالات، أو إبلاغ الشرطة.

ولفت إلى أن نجدة الطفل لديها وحدة رصد لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يرتكز دورها على تلقي الشكاوى عبر خدمة الواتس آب أو البريد الإلكتروني للمجلس، وأن الأمر الثاني يرتكز حول رصد كل ما يجرى عبر السوشيال ميديا بشأن انتهاكات الأطفال.