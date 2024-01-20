13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 13 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليار درهم، منها 184 مبايعة أراض بقيمة 2.01 مليار درهم و2770 مبايعة شقق وفلل بقيمة 7.46 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل، تليها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وأخيراً مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 825.07 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 279 مبايعة بقيمة 280.37 مليون درهم، وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 462.07 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.86 مليار درهم، منها 84 رهن أراض بقيمة 1.77 مليار درهم، و558 رهن فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 819.88 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 317.12 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 104.44 مليون درهم.