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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى 8 معلومات.. تعرف على مكتبة مصر العامة بأسوان

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسوان

تشهد محافظة أسوان سلسلة من الافتتاحات لمشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 %، وذلك خلال شهر يناير الجارى بالتزامن مع احتفالات عيد أسوان القومى.

 ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 8 معلومات أبرز المشروعات وهى التى تتجسد فى مكتبة مصر العامة :

1- يعد مشروع مكتبة مصر العامة منارة ثقافية وفنية وعلمية وصرح تنويرى.

2- تم وضع اللمسات النهائية لافتتاح المشروع بالتزامن مع احتفالات عيد أسوان القومى.

3- بلغت تكلفة إنشاء المكتبة نحو 68 مليون جنيه.

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4- تقع مكتبة مصر العامة على مساحة 3250 م2.

5- تتكون المكتبة من ثلاثة أدوار.

6- تضم المكتبة قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر.
 

7- تضم مركز الاتصالات والمعلومات، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى. 

8- يتم إنشاء مكتبة مصر العامة لأول مرة فى أسوان. 

 

 

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