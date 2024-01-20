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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف تجمعًا ‌لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف ‌تجمعًا ‌لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة.

وقال الحزب في بيان له ان ذلك الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان قوات الاحتلال قصفت بنيران مدفعيتها السهل بين برج الملوك ومدينة الخيام، وأطراف بلدتي عيترون وحولا جنوبي لبنان.

استهدف عناصر  المقاومة الإسلامية في لبنان  عند الساعة‎ 3:15 ‎من بعد ظهر امس الجمعة  انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏بركان.

وذكر حزب الله في بيان له ان الاستهداف أحدث إصابة مباشرة في جنود وعتاد الاحتلال.

وبين الحزب أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.


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