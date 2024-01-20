حزب الله يستهدف تجمعًا ‌لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين

أعلن حزب الله اللبناني استهداف ‌تجمعًا ‌لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة.

وقال الحزب في بيان له ان ذلك الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان قوات الاحتلال قصفت بنيران مدفعيتها السهل بين برج الملوك ومدينة الخيام، وأطراف بلدتي عيترون وحولا جنوبي لبنان.

استهدف عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة‎ 3:15 ‎من بعد ظهر امس الجمعة انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏بركان.

وذكر حزب الله في بيان له ان الاستهداف أحدث إصابة مباشرة في جنود وعتاد الاحتلال.

وبين الحزب أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.



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