عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تخترق صفحات فيسبوك وتحول أموالا عبر المحافظ الإلكترونية

العصابة
العصابة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى إختراق صفحات التواصل الاجتماعى وتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية .

تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالى دون إصابات حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وفى وقت لاحق إكتشف إختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل مبلغ مالى إلى حساب رقم هاتف "محدد".

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتم ضبطهم وهم 6 أشخاص وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - أجزاء من هواتف محمولة - بعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" - عدد (5) هواتف محمولة مختلفة الأنواع مستخدمة فى إختراق صفحات مواقع التواصل الإجتماعى .

وإعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابياً تخصص نشاطه فى إختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكى الحسابات منتحلين شخصية المجنى عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية" .

وتبين وجود عدد (35) عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من عدد (35) رقم هاتف محمول ، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد والمستخدم فى الواقعة المشار إليها على فترات زمنية متفرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المحافظ الإلكترونية المحفظة الالكترونية تشكيل عصابى سقوط عصابة صفحات فيس بوك قسم شرطة بولاق مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

موضوعات متعلقة

ضبط مسئول مخبز بلدى لحيازته كمية كبيرة من الدقيق المدعم بالقاهرة

غلق كوبري المشير بالقاهرة لمدة يومين لتنفيذ أعمال إنشائية

3 أشهر.. غلق طريق بلبيس لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر

5 خطوات لـ تجديد جواز السفر عبر الأنترنت .. تفاصيل

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مكافحة السرقات والمخدرات

ضبط ثلاجة لحوم فاسدة ومحل ومخزن عطارة بدون ترخيص

ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في القاهرة

تحويلات مرورية وإغلاق مؤقت ..خريطة كاملة لتجنب الازدحام

ترشيحاتنا

أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

صحيفة عبرية: صواريخ وطائرات تخترق شمال إسرائيل .. تفاصيل

قريباً| صفقة منتظرة بين القاهرة وموسكو.. تعاون متجدد بالتزامن مع زيارة مرتقبة لبوتين

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض.. شاهد

إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها| شاهد

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ