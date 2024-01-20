سقوط عصابة تخترق صفحات فيسبوك وتحول أموالا عبر المحافظ الإلكترونية

ضبط رجال الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى إختراق صفحات التواصل الاجتماعى وتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية .

تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالى دون إصابات حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وفى وقت لاحق إكتشف إختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل مبلغ مالى إلى حساب رقم هاتف "محدد".

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتم ضبطهم وهم 6 أشخاص وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - أجزاء من هواتف محمولة - بعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" - عدد (5) هواتف محمولة مختلفة الأنواع مستخدمة فى إختراق صفحات مواقع التواصل الإجتماعى .

وإعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابياً تخصص نشاطه فى إختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكى الحسابات منتحلين شخصية المجنى عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية" .

وتبين وجود عدد (35) عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من عدد (35) رقم هاتف محمول ، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد والمستخدم فى الواقعة المشار إليها على فترات زمنية متفرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.