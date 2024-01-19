تحويلات مرورية وإغلاق مؤقت ..خريطة كاملة لتجنب الازدحام

تشهد اليوم الجمعة معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية بالقاهرة، ولا يوجد اي غلق للطرق ماعدا غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر ، وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس في مدينة نصر بالقاهرة.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى بالإتجاهين لشارع يوسف عباس ، على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 14/1/2024 ولمدة 30 يوماً من الساعة 12:00 صباحاً "ليلاً ونهاراً" .

وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :-

▪ أولاً: محطة الإستاد

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

➢ القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع أبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر

➢ إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

➢ القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير .

➢ القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

( عمليات المرور )

تقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع اي كثافات مرورية أو حوادث أو اعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب اي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور .

( عقوبة طمس اللوحات المعدنية )

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

( حالة الطقس )

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة، ولكن لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، وموجودة في السواحل الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن الأحوال الجوية من يوم الاثنين ستتغير، وأن هناك منخفضا جويا جديدا.

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية تختلف من يوم الاثنين، فبدلا من أن تكون قادمة من الصحراء ستكون قادمة من جنوب أوروبا، وأن البلاد تتأثر بـ منخفضين، منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط، وهذا سينتج عنه زيادة في الأمطار.

وحذرت من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، وتعرض المناطق الداخلية مثل القاهرة من أمطار، تكون من يوم الأثنين المقبل.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضا في درجات الحرارة بالنهار وبالليل، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك مرتفع جوي قادم من الصحراء، سيجعل الجو به ارتفاع بدرجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وستكون بين درجتين لـ 4 درجات، أن الارتفاع في درجات الحرارة يبدأ من اليوم حتى يوم الأحد المقبل، وأن درجة الحرارة بالنهار ستكون مرتفعة ولكن في الليل يكون هناك انخفاضات كبيرة تصل لـ الصقيع.

وحذرت المواطنين من الشبورة المائية التي تظهر في الصباح، وأكدت أن الشبورة ستكون كثيفة يومي الخميس والجمعة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في الساعات الصباحية.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، وأشارت إلى مفاجأة في طقس اليوم الجمعة، يتمثل في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.