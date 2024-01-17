عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.. استمرار حملات إزالة الإشغالات بالقاهرة |شاهد

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة ، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون .

وفى هذا السياق ترأس د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية حملة مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء شبرا والساحل ، وروض الفرج .

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

ازالة الاشغالات إشغالات الباعة الجائلين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال القاهرة حملات ازالة شرطة المرافق محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

ماذا حدث للفنان فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته بمدينة نصر؟ القصة الكاملة

القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب على سيدة

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

سقوط تاجري عملة في قبضة الأمن بالقاهرة

كشف ملابسات بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة

نشرة المرور الصباحية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة

المتهمان بسرقة سيارة بقصر النيل: فوجئنا بداخلها 2 مليون و700 ألف جنيه|اعترافات تفصيلية

تعرف على حقيقة فيديو ادعاء سائح تعرضه للنصب من قبل بائع

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في دافوس ويبحثان تطورات حرب غزة

أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تبرئ أحمد العوضي.. وطليقة شريف منير تتعرض لحادث

أخبار التعليم| شاومينج كان في انتظارها.. جدل بـ أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. وسؤال «خيال» يثير أزمة.. زراعة القلب لأول مرة في مصر بمستشفيات قصر العيني | تفاصيل

لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.. استمرار حملات إزالة الإشغالات بالقاهرة |شاهد

الهباش : وقف العدوان على غزة وإفشال مخطط التهجير مطلب رئيسي الأن|فيديو

الإكوادور.. اغتيال المدعي العام بعد تحقيقه في الاستيلاء على قناة تلفزيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية شماتة وتلقيح|رضوى الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

هل فعلها العوضي مع وحش الكون|ياسمين عبدالعزيز توضح حقيقة تعرضها للخيانة.. وعلاقة ريهام حجاج بالطلاق

بكوب دقيق السميد .. طريقة عمل الحلبة الفلسطينية بأقل التكاليف

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ