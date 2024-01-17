لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.. استمرار حملات إزالة الإشغالات بالقاهرة |شاهد

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة ، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون .

وفى هذا السياق ترأس د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية حملة مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء شبرا والساحل ، وروض الفرج .

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .