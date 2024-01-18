حقيقة ادعاء سيدة باقتحام رجال الشرطة منزل نجلها وسرقته

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء سيدة بقيام رجال الشرطة باقتحام منزل نجلها وسرقة محتوياته .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء سيدة بقيام رجال الشرطة بإقتحام منزل نجلها وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وتكسير محتويات الشقة بمنطقة دار السلام بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيق الشاكية "صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه" (عامل - سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- فرد خرطوش وطلقتين- مبلغ مالى- ميزان حساس).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.