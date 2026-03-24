في أسرع وقت.. وزير خارجية الصين يدعو لإجراء محادثات سلام بالشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي" جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى اغتنام كل فرصة ونافذة من أجل السلام وبدء محادثات السلام في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "وانج"، اليوم / الثلاثاء / بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأكد "وانج" ضرورة حل جميع القضايا الساخنة من خلال الحوار والتفاوض، وليس من خلال استخدام القوة.

من جانبه، قال عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح للجميع ويمكن للسفن أن تمر بأمان، باستثناء الدول في حالة حرب مع إيران.