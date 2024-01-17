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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجري عملة في قبضة الأمن بالقاهرة

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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