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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهمان بسرقة سيارة بقصر النيل: فوجئنا بداخلها 2 مليون و700 ألف جنيه|اعترافات تفصيلية

المتهمان
المتهمان

أدلى المتهمان بسرقة سيارة بقصر النيل وبداخلها مبلغ مالى 2 مليون و700 ألف جنيه ، باعترافات تفصيلية أثناء التحقيق معهم ، حيث قررا أنهما كان هدفهما سرقة السيارة فقط بقصد تقطيعها وبيعها كقطع غيار .

وأضافا أنهما اكتشفا وجود المبلغ المالى داخل السيارة عقب ارتكاب الواقعة فقاما بتقسيمه إلى أن تم ضبطهما وإعادة المسروقات وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صاحبي ورشة لقطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبداخلها مبلغ مالى 2 مليون و700 ألف جنيه ، وبحوزتهما جزءًا من المبلغ المالي وبعض المتعلقات الشخصية قاما بشرائها من المبلغ المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

واعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها وبيعها كقطع غيار، وقررا باكتشافهما المبلغ المالى داخل السيارة عقب ارتكاب الواقعة وقد قاما بتقسيمه فيما بينهما، كما أرشدا عن السيارة المُبلغ بسرقتها.

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