القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب على سيدة

ضبط رجال الأمن ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى .

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخــاص لقيامها بالإتفاق معه على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ولدى حضوره برفقة آخران وإستبدال المبلغ وإنصرافهما، واكتشفت قيامه بالنصب والإحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ،وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.