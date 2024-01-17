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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب على سيدة

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى .

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخــاص لقيامها بالإتفاق معه على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ولدى حضوره برفقة آخران وإستبدال المبلغ وإنصرافهما، واكتشفت قيامه بالنصب والإحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ،وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العملات الاجنبية السوق المصرفى القاهرة القبض علي ٣ أشخاص المقطم النصب والاحتيال مديرية أمن القاهرة

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