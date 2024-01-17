كشف ملابسات بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .



فقد تم ضبط (ميكانيكى- له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك ".. وأنه وراء ارتكاب وقائع سرقات سيارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار).. وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه وارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى السيارات المستولى عليها لدى عميليه "سيئا النية" (سائق ، مالك مخزن خردة) تم ضبطهما وبحوزتهما سيارتين، واعترفا بعلمهما بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف الثانى بقيامه بالتصرف فى سيارتين بتقطيعهما وبيعهما، باستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة .



وكذا ضبط (عاطلين) لقيامهما بسرقة (جهاز "لاب توب" - مبلغ مالى– سماعات) من داخل سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.. وبحوزتهما (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – سيارة مبلغ بسرقتها – جهاز لاب توب - مبلغ مالى - سماعات - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 لوحة معدنية).. بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

كما تم ضبط (سيدة – مقيمة بدئرة قسم شرطة الأميرية) لقيامها بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبداخلهـــا (هاتف محمول، مبلغ مالى، كارت فيـــزا) .. وبحوزتها (مبلغ مالى) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات وبتطوير مناقشتها اعترفت بقيامها بارتكاب ( 5 ) وقائع بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة.