ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

ضبط رجال الأمن 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.