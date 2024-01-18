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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة المرور الصباحية| اعرف حالة الطرق في القاهرة.. وتحذير من الشبورة

شبورة
شبورة

تشهد معظم المحاور الحيوية، اليوم الخميس، سيولة مرورية، وانتظاما في حركة المرور على جميع الطرق الرئيسية في القاهرة، ولا يوجد أي غلق للطرق، ما عدا غلق كلي لشارع يوسف عباس في مدينة نصر، وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات في شارع يوسف عباس في مدينة نصر بالقاهرة.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا، من يوم الأحد الماضي، الموافق 14-1-2024 ولمدة 30 يوما، من الساعة 12:00 صباحا "ليلا ونهارا".

ومن المقرر إجراء بعض التحويلات المرورية، على النحو التالي:

▪ أولاً: محطة الإستاد

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع أبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التوني فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

➢ القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينا إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

➢ الغلق الجزئي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى، وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات
➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه طريق النصر  يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامي محمد الجنجيهي"  فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

➢ الغلق الجزئي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.
 

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر
➢ استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي حتى شارع على أمين فى الاتجاهين .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبد العزيز الشناوي فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع على أمين.

➢ القادم من شارع على أمين  اتجاه شارع عبد العزيز الشناوي يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير .

➢ القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين  يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران .

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

غرفة عمليات المرور

تقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع اي كثافات مرورية أو حوادث أو اعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب اي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور .

عقوبة طمس اللوحات المعدنية

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة، ولكن لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، وموجودة في السواحل الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن الأحوال الجوية من يوم الاثنين المقبل ستتغير، وأن هناك منخفضا جويا جديدا.

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية تختلف من يوم الاثنين، فبدلا من أن تكون قادمة من الصحراء ستكون قادمة من جنوب أوروبا، وأن البلاد تتأثر بـ منخفضين، منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط، وهذا سينتج عنه زيادة في الأمطار.

وحذرت من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، وتعرض المناطق الداخلية مثل القاهرة من أمطار، تكون من يوم الأثنين المقبل.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضا في درجات الحرارة بالنهار وبالليل، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك مرتفع جوي قادم من الصحراء، سيجعل الجو به ارتفاع بدرجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وستكون بين درجتين لـ 4 درجات، أن الارتفاع في درجات الحرارة يبدأ من اليوم حتى يوم الأحد المقبل، وأن درجة الحرارة بالنهار ستكون مرتفعة ولكن في الليل يكون هناك انخفاضات كبيرة تصل لـ الصقيع.

وحذرت المواطنين من الشبورة المائية التي تظهر في الصباح، وأكدت أن الشبورة ستكون كثيفة اليوم الخميس وغدا الجمعة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في الساعات الصباحية.

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