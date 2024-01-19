ضبط ثلاجة لحوم فاسدة ومحل ومخزن عطارة بدون ترخيص

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:

تم ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم – كائنة بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزته (3,500 طن لحوم "مفروم ، دهون").. وبمواجهته إعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (صاحب محل ومخزن عطارة - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والأعشاب الطبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمى لإعادة تدويرها فى عبوات جديدة لطرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (4122 عبوة مستحضرات تجميل – 4000 عبوة أعشاب طبية)، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.