عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ثلاجة لحوم فاسدة ومحل ومخزن عطارة بدون ترخيص

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:

تم ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم – كائنة بدائرة قسم شرطة المرج).. وبحوزته (3,500 طن لحوم "مفروم ، دهون").. وبمواجهته إعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (صاحب محل ومخزن عطارة - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والأعشاب الطبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمى لإعادة تدويرها فى عبوات جديدة لطرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (4122 عبوة مستحضرات تجميل – 4000 عبوة أعشاب طبية)، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اعشاب طبية التموين القضايا التموينية القاهرة امن القاهرة بدون ترخيص لحوم فاسدة مديرية أمن القاهرة مستحضرات تجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

موضوعات متعلقة

ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في القاهرة

تحويلات مرورية وإغلاق مؤقت ..خريطة كاملة لتجنب الازدحام

حقيقة ادعاء سيدة باقتحام رجال الشرطة منزل نجلها وسرقته

نشرة المرور الصباحية| اعرف حالة الطرق في القاهرة.. وتحذير من الشبورة

لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.. استمرار حملات إزالة الإشغالات بالقاهرة |شاهد

ماذا حدث للفنان فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته بمدينة نصر؟ القصة الكاملة

القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب على سيدة

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

ترشيحاتنا

صدمة لإسـ رائيل|يديعوت أحرنوت: مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض قيود علي المساعدات لـ تـ ل أبيب

العلاقات والأوضاع في غزة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهندي في كمبالا

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

ضياء السيد: مرموش وإمام عاشور أفضل لاعبي مصر أمام غانا

قرار عاجل ضد سائق دراجة وفتاة قاما بحركات استعراضية في الطريق العام

تسبب أعاصير مدمرة| هل تصل العاصفة «بلال» إلى مصر؟.. حكاية منخفض جوي خطير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ