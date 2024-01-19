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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مكافحة السرقات والمخدرات

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .
    
ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما .. بمواجهتهما إعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الفك" ، وأقرا بإرتكابهما عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، بإرشدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) .

وضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة عدد (2 هاتف محمول – 3 جهاز " لاب توب"- جهاز تابلت ) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهما "سئ النية" (3 أشخاص) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام) .

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المطرية وعثر بحوزتهما داخل شقة أحدهما (كمية من مخدر الحشيش – الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4,5 كيلو جرام منتج تحت التجهيز)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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