وزير الاتصالات يبحث مشروعات ومستقبل التحول الرقمي في مصر.. تفاصيل

أحمد عبد القوى

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس وليد أحمد  نائب رئيس أعمال تطبيقات أوراكل (Oracle) السحابية لقطاع السوق المتوسطة في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (ECEMEA) بشركة أوراكل العالمية والمدير الاقليمي للشركة في مصر، والمهندس تامر جمال مدير قطاع التكنولوجيا في شركة أوراكل مصر. تناول اللقاء خطط الشركة لتعزيزالتعاون في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية في مصر.
كما شهد اللقاء استعراض أبرز مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة ، فضلًا عن مبادرات الوزارة لبناء القدرات الرقمية الموجهة للشباب في مختلف التخصصات التكنولوجية، لا سيما البرامج المعنية بالتأهيل من أجل التوظيف، وإكساب الشباب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وتم كذلك استعراض مبادرة الشركة التي يتم تنفيذها حاليا لتوفير منح تدريبية لعدد 150 ألف شاب مصري على أحدث تقنيات الحوسبة السحابية ، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تدعم احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحفز المستثمرين على التوسع في حجم أعمالهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات. وكذلك تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة، وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف قطاعات الدولة.
وأشاد المهندس/ رأفت هندي بجهود شركة Oracle في توفير تدريب متخصص للشباب في التقنيات الحديثة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية، وحرصها على تأهيل الشباب في التكنولوجيات المتقدمة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والعالمي؛ مؤكدا استعداد الوزارة لدعم جهود الشركة في تنفيذ هذه المبادرة، على النحو الذي يسهم في تعظيم أثرها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأكد المهندس/ وليد أحمد التزام الشركة بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر من خلال تقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وأضاف: "مع إطلاق مبادرتنا التدريبية لـ 150 ألف مصري في أحدث تقنيات الحوسبة السحابية، فإننا نساهم أيضاً في بناء قاعدة مواهب محلية قوية من شأنها تسريع تبني المؤسسات المصرية لأحدث التقنيات الرقمية."
هذا وقد تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل لبحث إمكانية التعاون مع الشركة في مجالات التحول الرقمى وبناء القدرات والحوسبة السحابية.

حضر الاجتماع المهندس/ محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة.

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

فوائد تناول الترمس

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

