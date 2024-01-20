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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: المساعدات لا تلبي سوى 8% من احتياجات قطاع غزة

محمود الهباش، مستشار
محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي مازال مستمرا في ارتكاب جميع أنواع العداء والقتل والترهيب ومنع دخول الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

وأضاف الهباش، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نريد أن نرى إجراءات حقيقية من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين، مشددا على أن إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها، وإذا دخلت حربًا بمفردها ستهزم.

واسترسل: المجتمع الدولي إذا لم يتدخل لوقف العدوان على غزة فإن الصراع لن يقف عند حدود المنطقة، منوها بأن المأساة الإنسانية تتفاقم في القطاع.

وشدد على أن حجم الاحتياجات التي تدخل للقطاع لا تتجاوز 8% من احتياجات المدنيين، فهناك 2 مليون و400 ألف إنسان يواجهون الموت في كل لحظة بفعل القصف ونقص الغذاء والماء والدواء وانتشار الأمراض والأوبئة.
 

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