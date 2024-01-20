الاحتلال يقصف أحياء شرق مدينة خان يونس بالمدفعية والطائرات

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا عن تعرض أحياء شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة إلى قصف جوي ومدفعي مكثف.

وفي سياق متصل سلط كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم /السبت/ الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطن على رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة.