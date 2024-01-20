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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعلنوا عنها على فيسبوك.. الداخلية تحبط ترويج 33 ألف قطعة ألعاب نارية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين - مقيمان بالجيزة) بترويج الألعاب النارية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (50 قطعة ألعاب نارية ) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطهم.. وبحوزتهم (أكثر من 33 ألف قطعة ألعاب نارية). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث الجيزة التواصل الإجتماعي فيس بوك العاب نارية بولاق الدكرور شرطة بولاق الدكرور

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