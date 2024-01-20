اعلنوا عنها على فيسبوك.. الداخلية تحبط ترويج 33 ألف قطعة ألعاب نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين - مقيمان بالجيزة) بترويج الألعاب النارية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (50 قطعة ألعاب نارية ) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطهم.. وبحوزتهم (أكثر من 33 ألف قطعة ألعاب نارية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.