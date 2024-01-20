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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وقررت الهيئة القومية للسكة الحديد، تشغيل 6  قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 وحتى يوم الجمعة 23/2/2024  بالاضافة الى القطارات المشغلة يومياً.

وجاء بيان القطارات الجديدة كالآتى : 

اعتبارا من يوم 24/1/2024 يتم تشغيل قطار 1936 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءاً ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحاً.

 قطار  1938( ثالثة مكيفة ) يقوم من القاهرة الساعة 10:40  مساءاً ويصل أسوان الساعة 11:55  صباحاً.

 قطار  1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساءاً ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحاً  طبقاً للجداول المرفق .
واعتبارا من يوم 25/1/2024  يتم تشغيل قطار 1937 (  مكيف ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 06:00 مساءاً  ويصل القاهرة 07:00 صباحا.

قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان  / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحاً  طبقاً للجداول المرفق. 

وأكدت الهيئة، أنها لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعى دائما لتلبية رغبات جمهورها.

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