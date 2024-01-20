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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يعمل على إصلاح صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

صدى البلد

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن خدمة العمل الخارجي الأوروبية قدمت إلى الدول الأعضاء اقتراحًا بشأن إصلاح صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والذي تمت مناقشة تشغيله بشكل متكرر من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي ولكن لم يتم الاتفاق عليه رسميًا بعد.

يذكر أن الميزانية السنوية للصندوق ستبلغ نحو 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار)  وقد تمت زيادة الحجم عدة مرات لأن قرار تخصيص الأموال وتحويلها يتطلب تأييداً بالإجماع.

وجادلت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا حول مبلغ التعويض واستخدام الصندوق للتعويض عن عمليات الاستحواذ،  وأشار دبلوماسيون من عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، إلى أن صندوق السلام الأوروبي في هيئته الحالية أصبح أقل فعالية، حيث أن أغلب الإمدادات المستقبلية سوف تأتي من مشتريات الأسلحة الجديدة، وليس من المخزونات.
وبموجب التسهيلات الحالية، يتم تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الأسلحة التي تتبرع بها لأوكرانيا.

ويهدف الاقتراح الذي قدمته خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى التوفيق بين المواقف المختلفة من خلال تغيير إدارة الصندوق، وتحديد مبلغ التعويضات، وتوفير مكافأة أعلى للمبادرات المشتركة بين الصناعات الأوروبية والأوكرانية ويقترح المشروع إلغاء عمليات سداد تكاليف التسليم من المخزونات والمشتريات من جانب واحد تدريجيا.

وسوف يقوم الصندوق على ركيزتين أساسيتين سيتم دعمهما من خلال صندوق الطوارئ الأوروبي: المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة لأوكرانيا من خلال المشتريات المشتركة من الصناعات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التدريب المستمر وتجهيز القوات الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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