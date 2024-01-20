إسلام صادق يدافع عن محمد صلاح بعد الهجوم عليه | الأسطورة الحقيقية

دافع الإعلامي اسلام صادق، عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، بعد الانتقادات التي وجهت له أمس عقب خروجه من مباراة مصر وغانا، للإصابة.

وكتب اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صلاح سيظل الأسطورة الحقيقية عبر التاريخ ..والحملة الممنهجة من اللجان الإليكترونية لأغراض خاصة ولأنه لم ولن ينتمي إليهم ..وقبل إحترافه رفض عرضهم وإغراءات بالملايين منهم ..هذا هو سر الهجوم عليه والتربص به مع المنتخب"

جدير بالذكر أن محمد صلاح، لم يستكمل مباراة منتخب مصر في مواجهة غانا التي أقيمت الخميس الماضي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب تعرضه للإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

وكان محمد صلاح قد تعرض لاصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات الافريقي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مواجهة كاب فيردي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور القادم.