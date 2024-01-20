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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب وزير التموين باتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار

حسن عمار عضو مجلس
حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد

طالب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بضرورة التصدي لظاهرة الزيادة غير المنطقية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وعدم ترك المواطن فريسة للتجار؛ من خلال اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة، للسيطرة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على محاولات الاحتكار والتلاعب في الأسعار من منطقة لأخرى.

وأشار النائب، إلى أنه من غير المقبول استمرار تلك الزيادات المتلاحقة لأسعار السلع، والتي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية، وقدرتها على الوفاء باحتياجاتها اليومية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك؛ بعدما تقدم النائب حسن عمار، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري التموين والتنمية المحلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك؛ للمطالبة بضبط أسعار السلع التي تزايدت بصورة مبالغ فيها وفي وقت قصير للغاية؛ نظرا لغياب الرقابة على الأسعار المعلنة، لا سيما السلع الأساسية.

وفض مبررات البعض حول قيام حرب، أو ارتفاع سعر البترول، خاصة وأنه لا يوجد سبب مباشر في ذلك، بل تتمثل الإشكالية في إدارة المنظومة ككل، والتي تحتاج إلى حزمة من الإجرءات والتدابير لضبط السوق.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد من وضع حلول جذرية لتمكين المواطن البسيط من تأمين احتياجاته المعيشية، ومواجهة جشع التجار، والمغالاة في الأسعار.

ولفت إلى قِلَّة منافذ البيع الحكومية بجمع المحافظات، والتي تقدم أسعارا معقولة، مما يستلزم ضرورة النظر في زيادتها، ووضع الإجراءات الرقابية التي تسهم في ضبط الأسعار، وتوفير الكميات المناسبة لاحتياجات كل أسرة مصرية من السلع الأساسية.

السلع الأساسية أسعار السلع الأساسية الاسواق الاحتكار وزير التموين

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