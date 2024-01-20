رئيس COP28: العلم وحد الأطراف حول خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن العلم أسهم في كشف التقدم المناخي التاريخي الذي شهده العالم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".

وتابع رئيس COP28 على هامش فعاليات الدورة الـ60 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في إسطنبول،أن العلم ساهم في توحيد الأطراف حول خارطة طريق للتغيير يمكن أن تُبقي على هدف الاحترار العالمي عند عتبة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وأوضح ان ذلك يضمن القدرة على التكيف مع اتساع ظواهر وتداعيات تغير المناخ في كل مكان، وانتقال عادل للجميع.

وتابع رئيس COP28، "إذا استمعنا إلى العلم، يمكننا أن نبني عالماً حيث تتقلص الانبعاثات ويتوسع الرخاء، وحيث يشمل النمو الاجتماعي والاقتصادي الجميع، وحيث تنطبق المرونة المناخية في كل مكان".

وشدد الدكتور سلطان الجابر، رئيس المؤتمر الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على التزام رئاسة COP28 بمواصلة العمل بشكل وثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتشجيع اتباع نهج متكامل متعدد القطاعات مع العلم الذي تستنير به عملية صنع القرار في جميع المجالات.