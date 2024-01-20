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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لوضع اللمسات النهائية على مشروع مصيف نقابة المهندسين بمطروح |صور

مصيف نقابة المهندسين
مصيف نقابة المهندسين بمطروح

عقدت لجنة تجهيز وفرش مصيف نقابة المهندسين بشاطئ كليوباترا بمحافظة مطروح اجتماعًا برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، لمناقشة وضع اللمسات النهائية على المصيف لاستقبال المهندسين خلال الموسم الصيفي المقبل، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالله عيسي نقيب مهندسي مطروح.
وقال المهندس الاستشاري السيد حسن إن الاجتماع تناول الاستعدادات النهائية لافتتاح المصيف واستقبال المهندسين خلال موسم الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن المصيف يعتبر من أهم المشروعات المصيفية للمهندسين، حيث يضم 56 وحدة مصيفية مجهزة على أعلى مستوى  لتقديم أفضل خدمة للزملاء المهندسين.

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وقد حرصت اللجنة على فحص كافة بنود التسليم والمواصفات الفنية وأصول الصناعة الخاصة بفرش المصيف لإعداده بأفضل صورة تليق بالمهندسين وأسرهم.
وتضم اللجنة في عضويتها قامات نقابية متميزة، في مقدمتها المهندس وليد أحمد فؤاد والمهندس خالد أحمد توكل، والمهندس أحمد سويلم جمعة والمهندس عادل رشيق عباس، والمهندس محمد صلاح زايد، وحمدي السعيد حسن عضو مالي، ومحمد عادل الكومي عضو قانوني، ومحمد حسين نوح سكرتير اللجنة.

الاسكندرية المواصفات الفنية اللمسات النهائية البابا تواضروس نقابة المهندسين المهندس السيد حسن

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