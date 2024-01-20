مراهق أمريكي يسحل معلمته ويضربها .. والسبب غريب

كشفت لقطات صادمة، تتعرض فيها مدرسة للسحل والضرب حتى فقدت وعيها من قبل طالب طوله 6 أقدام و6 بوصات و270 رطلاً، بسبب ألعاب الفيديو.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، بصق الطالب على المعلمة في فلوريدا بينما كان يطلق عليها الفاظا مسيئة أثناء اعتدائه الشرس.

تعرضت جوان نايديتش، 59 عامًا، للهجوم من قبل بريندان ديبا، 17 عامًا، بعد أن أخبرت موظفًا آخر أن جهاز Nintendo Switch الخاص به يشتت انتباه الطلاب الآخرين.

أصيبت نيديتش بخمسة كسور في الأضلاع، وارتجاج في المخ، وفقدان السمع، بعد الحادث الذي وقع في فبراير 2023.

وقالت أم لطفلين إن الهجوم غيّرها تماماً، وقلب حياتها رأساً على عقب.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة المراهق الضخم وهو يوجه اللكمات والركلات إلى نيديتش، مما أدى إلى سقوطها على الأرض.