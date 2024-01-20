تطوير المشروعات التنموية.. متحدث الوزراء: شباب مصر رواد متميزون لتحقيق الأفضل لبلدهم

قال "المستشار محمد الحمصاني"، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة أسوان، قائلا: الزيارة تأتي في إطار متابعة لكافة المشروعات التنموية بمحافظات الجمهورية.



وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج“حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم السبت، أن العنوان الرئيسي للزيارة هو مستقبل مصر والأمل في مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الزيارة تعمل علامات إيجابية بتطور إيجابي في كافة القطاعات.



وأشار المتحدث باسم الوزراء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد مركز إبداع مصر الرقمي بأسوان وهي زيارة تمثل بارقة أمل شاهدنا نماذج مشرفة للشباب المصري، وهي نماذج ناجحة وكثير منهم يتعاملون مع الشركات العالمية وهذا بمثابة أمل لشباب مصر.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الزيارة شهدت زيارة لمشروعات حياة كريمة والتي تمثل علامة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمدن وقرى عديدة بمحافظة أسوان.

نسعى لإعداد كوادر رقمية





وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، قائلًا : “نسعى لإعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة”.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة “حياة كريمة” بأسوان، “لدينا شباب يعملوا في شركات دولية أونلاين داخل مصر وخارجها وده أمر مشجع جدا لشبابنا لعمل دورات تدريبية لتطوير أنفسهم مهما كان المؤهل الدراسي”.