عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير المشروعات التنموية.. متحدث الوزراء: شباب مصر رواد متميزون لتحقيق الأفضل لبلدهم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال "المستشار محمد الحمصاني"، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة أسوان، قائلا: الزيارة تأتي في إطار متابعة لكافة المشروعات التنموية بمحافظات الجمهورية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج“حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم السبت، أن العنوان الرئيسي للزيارة هو مستقبل مصر والأمل في مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الزيارة تعمل علامات إيجابية بتطور إيجابي في كافة القطاعات.

وأشار المتحدث باسم الوزراء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد مركز إبداع مصر الرقمي بأسوان وهي زيارة تمثل بارقة أمل شاهدنا نماذج مشرفة للشباب المصري، وهي نماذج ناجحة وكثير منهم يتعاملون مع الشركات العالمية وهذا بمثابة أمل لشباب مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الزيارة شهدت زيارة لمشروعات حياة كريمة والتي تمثل علامة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمدن وقرى عديدة بمحافظة أسوان. 

 

نسعى لإعداد كوادر رقمية



وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، قائلًا : “نسعى لإعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة “حياة كريمة” بأسوان، “لدينا شباب يعملوا في شركات دولية أونلاين داخل مصر وخارجها وده أمر مشجع جدا لشبابنا لعمل دورات تدريبية لتطوير أنفسهم مهما كان المؤهل الدراسي”.

الوزراء المشروعات التنموية مصر المستشار محمد الحمصاني رئاسة الوزراء أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

جملة رومانسية قدام الكل .. منى زكى تتغزل في أحمد حلمي بـ Joy Awards،

دعاء لقضاء الحاجة بسرعة البرق والرعد.. كلمات لأصعب الحوائج

المركزي: تحسن أرصدة الكمبيالات المخصومة من البنوك لـ79.7 مليار جنيه أغسطس الماضي

قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل

أشعلت مواقع التواصل .. فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها بالسويس

هل ادعى محمد صلاح الإصابة في مباراة مصر وغانا |طبيب الأهلي يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

بسبب لقائه بالسادات في زنزانة. .كيف تحول اعتقال جلال الدين الحمامصي إلى منحة؟

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ