صحيفة تكشف موعدا نهائيا حددته إسرائيل للتسوية مع حزب الله

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها مساء اليوم السبت، إن إسرائيل حددت نهاية يناير الجاري، موعدا نهائيا لتحقيق التسوية على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني.

ووفقا لتقرير الصحيفة فقد أبلغت إسرائيل واشنطن أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للوضع على الحدود الشمالية بحلول نهاية الشهر، فسوف تضطر إلى زيادة هجماتها ضد حزب الله.

وبحسب الصحيفة فأن هذا هو السيناريو الذي تتوقعه الحكومات في أوروبا وإدارة الرئيس جو بايدن ويحاولون منعه بأي ثمن.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن إسرائيل لم تحدد "موعدا نهائيا صارما" لزيادة القتال في لبنان، في المقابل حذر من أن النافذة الزمنية تتضاءل.

على الجانب الآخر، قال مصدر في لبنان للصحيفة إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستؤدي إلى "إبادة متبادلة مضمونة" وأن إيران و"محور المقاومة" بأكمله في اليمن والعراق وسوريا سينضمون إليها.