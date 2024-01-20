مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

كشف شوقى السعيد نجم الكرة المصرية السابق عن مفاجأة مدوية تفيد بتولي حسام حسن، القيادة الفنية لنادي الزمالك خلفًا لمعتمد جمال خلال الفترة المقبلة.

وكتب شوقى السعيد عبر حسابه علي فيسبوك: "حسام حسن مدربًا للزمالك"

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان مساء الخميس الماضي، في الدور نصف النهائي من البطولة الودية بالإمارات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية.