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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو

الزمالك
الزمالك

قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن إدارة النادي نجحت في حل أزمة قيد اللاعبين بسداد 2 مليون و750 ألف دولار خلال الفترة الماضية.

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وأضاف: "المجلس في 90 يوم قدر إنه يحل أزمة القيد، وتم تسديد 2.7 مليون دولار، بالإضافة إلى نجاحات أخرى تتعلق بالانتظام في  تعاقدات أخرى وسداد مستحقات مختلفة وكان أهم ملف يسبب ضيق لجمهور الزمالك لأنه يعرقل صفقات وتعاقدات مختلفة، وعلى مدار تسعين يوما كانت هناك مفاوضات مع الأندية المختلفة لمحاولة التخفيض".


وعن أهم الصفقات في الطريق، قال: "لجنة فنية بتفحص ملفات لاعيبه كتير.. وكل ما ذكر عن التعاقد مع المدرب البلجيكي غير صحيح على الإطلاق".


وكشف خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON" أنه قبل آخر الشهر سيتم إعلان خطة عمل فريق الكرة بما فيها تفاصيل المدير الفني الجديد، قائلا : "كل ما يحدث الان هي عبارة عن مجموعة من "السيفيهات" المعروضة على المجلس لمديرين فنيين ألاعبين أو صفقات معروضة أمام المجلس  لم يتم البت فيها حتى الان ".

 
وعن أهم صفقات اللاعبين المقبلة سواء عبد الله السعيد أو صبحي، قال: "هناك صفقات كثيرة معروضة على المجلس  بعد سداد الغرامات  تغيرت الصورة الذهنية عن التزام  نادي الزمالك بسداد التعاقدات  المالية والفنية فيه لاعبين كتير وأندية بدأت  تعرض التعاون  مع الزمالك والمعروض كتير".


وردًا على سؤال الحديدي بلاش أسماء كم لاعب يجري التفاوض بشأن قيدهم في الزمالك قال: "نسعى لعقد 4 صفقات في نصف الموسم  ثلاثة أو أربعة لاعبين لن يزيد على  ذلك لضيق الوقت ولان انتقالات يناير الحركة فيها بطبيعتها محدودة  مقارنة  بالفترات الأخرى لأننا في نص الموسم عاوزين نتأنى وفي ضوء المراكز التي نحتاج لها وعشان لا نتسرع نعمل تعاقدات نندم بعدها".


وعن آخر التطورات في  أزمة "كهربا" قال: "مازالت قائمة.. لكن نعمل عليها وهناك تواصل مع المحامي وسيكون بها تطورات".

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