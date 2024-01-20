حملة مسائية لرفع الإشغالات من روكسي والكوربة بمصر الجديدة| صور

لليوم السابع على التوالي ، واصلت أجهزة الأمن والجهات المعنية حملات رفع الإشغالات من منطقتي روكسي والكوربة بمصر الجديدة .

رفع الإشغالات

جاءت عملية إزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط الي الشارع ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والتي تمت بإشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة .

نائب المحافظ ورئيس الحي

كانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة قد قامت بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحى مصر الجديدة بحملة مسائية لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية، تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الإنتظار الخاطىء، وإعادة الإنضباط إلى المنطقة .

رفع الإشغالات

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين .