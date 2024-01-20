اعرف التحويلات المرورية.. غلق طريق بلبيس الصحراوي وكوبرى المشير بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالقاهرة .

مما يستلزم استكمال أعمال الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازى "الجيش" ، وذلك اعتباراً من الساعة 12,05 صباح أمس السبت الموافق 20 /1 /2024 ولمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع الملاحة الجوية فيساراً شارع الكتيبة وصولاً لشارع حامد حجازى فاستكمالاً بالتحويلات القائمة .

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال إنشائية وتركيب بعض الكمرات ، الأمر الذى يستلزم استكمال الغلق الكلى لكوبرى المشير المتجه لمنطقة المقابر لمدة يومين على أن يتم تنفيذ الأعمال "ليلاً" اعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومى الأحد 21 /1 ، والإثنين 22 /1 /2024.

وإجراء تحويلات مرورية فالقادم من محور المشير يسلك يميناً شارع الوفاء والأمل والدوران والعودة من أسفل كوبرى الوفاء والأمل ، فيميناً مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر .

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .