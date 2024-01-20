الأمن يداهم مصنع ومخزن منشطات مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة البحيرة حال استقلاله سيارة نقل "ملكه" بدائرة القسم مُحمل عليها ٨٦٤ عبوة منشطات مجهولة المصدر.

وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بمحافظة البحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من (مالك محل عطارة وآخر ، لأحدهما معلومات جنائية) تم ضبطهما وتبين اتخاذهما من شقة سكن أحدهما مخزن ومصنع لتعبئة وتصنيع المنشطات مجهولة المصدر وعُثر بداخل المخزن على عدد 2400 عبوة "منشط" وكميات من مواد التصنيع والتعبئة "مجهولة المصدر".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.