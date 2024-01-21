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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سكرتير الموسيقيين: الفتن لن تبعد مصطفى كامل عن منصبه ونعي مخطط شق الصف

مصطفي كامل
مصطفي كامل

قال الدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية فى تصريحات صحفية إنه يرفض بيان الفنان مصطفى كامل الذى صدر عنه بتفويض الفنان حلمى عبد الباقى بمهام نقيب الموسيقيين، مؤكدا أن كل أعضاء المجلس على قلب رجل واحد واصدر بيان قوى وواضح فى هذا الشأن.

وأشار أبو المجد إلى أنه وحلمى عبد الباقى تجمعهما علاقة خاصة بمصطفى كامل على المستوى الإنساني ولدى كل منهم مساحة خاصة فى وجدان الآخر.

أما عن دوافع بيان كامل من وجهة نظره، قال أبو المجد إن مصطفى كامل ربما أوجعه عدم تقدير قلة منحرفة لما يقوم به من مجهود خرافي لأعضاء النقابة، وأن هذه القلة لا تتوانى فى تكدير صفو الموسيقيين طوال الوقت ولا تريد استقرار النقابة، ولكن الجميع يقظ لهذا الأمر وسنتصدى له بكل قوة.

واختتم أبو المجد تصريحاته بأن الفتن لن تشق المجلس الحالى ولن تنال من علاقة الأخوة بين مصطفى كامل بحلمى عبد الباقى وأحمد أبو المجد.

سكرتير عام نقابة الموسيقيين

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