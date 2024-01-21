المهن الموسيقية: مصطفى كامل يشعر بالضيق ولم يبلغ مجلس النقابة باستقالته

قال محمد عبد الله المتحدث بإسم نقابة المهن الموسيقية، إن النقيب الفنان مصطفى كامل لم يبلغ أعضاء مجلس النقابة حتى الآن باستقالته من منصبه.



وأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن مصطفى كامل يشعر بالضيق من بعض الأمور، موضحًا أن المجلس قرر عقد اجتماع طارئ للجلوس مع مصطفى كامل والوقوف حول الأسباب التي دفعته للاستقالة من منصبه.

وأشار المتحدث بإسم نقابة المهن الموسيقية، إلى أن المجلس في حالة انعقاد طارئ لبحث الموقف، معتبرًا أن مصطفى كامل أحدث طفرة وهو يقود النقابة في الفترة الماضية.

مصطفى كامل

وكان حلمي عبد الباقي علق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري وأخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره على صفحته وهو إسناد مهمة النقابة لي وانا بقوله لن ولم أستطيع أن أقبل بتلك المهمة الثقيلة لانك حققت مالم يستطيع أي إنسان على مدار سنوات وسنوات.