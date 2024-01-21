عودة لمخططات الحرب الباردة.. روسيا تعلق على تدريبات حلف الناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي في 2024، والتي تحمل اسم “المدافع الصامد”، يشكل “عودة لا رجعة فيها” من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

وكشف حلف الناتو، الخميس، أنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90 ألف جندي في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين.

وأضاف جروشكو لوكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد “هذه التدريبات هي عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا”.

ولفت إلى أن التدريب على هذا النطاق، يشكل العودة النهائية والتي لا رجعة فيها من حلف شمال الأطلسي لمخططات الحرب الباردة حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا".