الخارجية البريطانية ترفض تصريحات نتنياهو عن الدولة الفلسطينية

علقت وزارة الخارجية البريطانية على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرة إياه لاتعمل على الحل، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبرت الوزارة البريطانية أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن رفض السيادة الفلسطينية والدولة الفلسطينية "مخيبة للآمال".

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إخطار عائلة الجندي القتيل وأنه قتل أمس السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي، على موقعه على الإنترنت، إن القتيل هو الرقيب احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، ويتبع الكتيبة 7421، التابعة لألوية كريتي، وأنه قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 531 قتيلا بين ضابط وجندي.



وبهذا أيضا يرتفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في غزة إلى 195 قتيلا.