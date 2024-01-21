اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أنه حدثت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال تزامنا مع قصف إسرائيلي شرق خان يونس.

وذكرت سرايا القدس قصفنا بصواريخ 107 وقذائف هاون تجمعات لجنود وآليات العدو شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع.



كما لفتت سرايا القدس إلى أنها استهدفت بقذائف هاون مركز قيادة وسيطرة للعدو في محيط مسجد الشهداء جنوب خان يونس.

وذكرت سرايا القدس انها قد سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع EVO Max 4T خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بان اشتباكات متواصلة منذ الفجر بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق جباليا وسط قصف مدفعي عنيف.