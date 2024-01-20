السودان يجمد عضويته في "إيجاد"

قالت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة قررت وقف مؤقت لعضويتها في الإيجاد.



وذكرت الوزارة أن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أبلغ رئيس الإيجاد بقرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة.

وأمس دعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد"، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد دقلو "حميدتي"، إلى الاجتماع بشكل مباشر خلال 14 يوما، لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي.

وكان مقررًا عقد لقاء بين البرهان وحميدتي في جيبوتي أواخر ديسمبر الماضي، لكن وزارة الخارجية السودانية قالت إن نظيرتها الجيبوتية أبلغتها بتأجيل اللقاء "لأسباب فنية".



وغاب البرهان عن قمة دول "إيجاد" التي انعقدت، الخميس، في عنتيبي بأوغندا، "احتجاجا "على عدم تنفيذ مقررات القمة السابقة.

كما احتجت الحكومة السودانية على دعوة حميدتي للمشاركة في جلسات القمة، وقررت تبعاً لذلك تجميد التعامل مع المنظمة الإقليمية فيما يخص ملف السلام في البلاد.