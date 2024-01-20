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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقصف أهدافًا إيرانية في سوريا| تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

كشف موقع "جاده إيران" نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن "مسؤولا في استخبارات الحرس الثوري في سوريا، ومعاونيه كانوا حاضرين في المبنى الذي قصف" اليوم جراء عدوان إسرائيلي على دمشق.


وأكد المصدر أن "هذا الهجوم قد يكون ردا على هجوم الحرس الثوري الإيراني على منزل تابع للموساد في أربيل بإقليم كردستان العراق".

 

وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد" إحسان عطايا، لـ"سبوتنيك" أنه "لا صحة لأنباء اغتيال الأمين العام لحركة الجهاد  زياد النخالة، أو القيادي أكرم العجوري، في دمشق".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".


وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج.

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