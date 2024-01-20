اغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في غارة دمشق

مصادر تكشف عن هدف آخر للصهيانية

قال مصدر في التحالف الإقليمي المؤيد لسوريا لـ"رويترز"، إن ضربة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق اليوم، السبت، أسفرت عن مقتل عضو في الحرس الثوري الإيراني وإصابة آخرين.

وقال المصدر إن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون الحكومة السورية، وإنه سوي بالأرض بالكامل.

يأتي ذلك فيما رجحت مصادر أخرى مقتل القيادي في حركة الجهاد ‎أكرم لعجوري في القصف على ‎دمشق، والذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني.

وذكرت المصادر أن لديها ترجيحا بمقتل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري في القصف على ‎دمشق، علاوة على ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 خلال القصف حتى الآن.

وأكدت وكالة الأنباء السورية استهداف إسرائيل مبنى سكنيا في العاصمة دمشق.

وذكرت معلومات أولية أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق تسبب في انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في حي المزة.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال شنت هجوما استهدف محيط منطقة السيدة زينب عليها السلام في العاصمة السورية دمشق.