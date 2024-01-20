مصادر ترجح مقتل القيادي في حركة الجهاد ‎أكرم لعجوري بقصف دمشق

رجحت مصادر مقتل القيادي في حركة الجهاد أكرم لعجوري في القصف على دمشق، والذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت المصادر أن لديها ترجيحا بمقتل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري في القصف على دمشق، علاوة على ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 خلال القصف حتى الآن.
وأكدت وكالة الأنباء السورية استهداف إسرائيل مبنى سكنيا في العاصمة دمشق.
وذكرت معلومات أولية أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق تسبب في انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في حي المزة.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال شنت هجوما استهدف محيط منطقة السيدة زينب عليها السلام في العاصمة السورية دمشق.