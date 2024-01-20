مصادر ترجح مقتل القيادي في حركة الجهاد ‎أكرم لعجوري بقصف دمشق

رجحت مصادر مقتل القيادي في حركة الجهاد ‎أكرم لعجوري في القصف على ‎دمشق، والذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت المصادر أن لديها ترجيحا بمقتل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري في القصف على ‎دمشق، علاوة على ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 خلال القصف حتى الآن.

وأكدت وكالة الأنباء السورية استهداف إسرائيل مبنى سكنيا في العاصمة دمشق.

وذكرت معلومات أولية أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق تسبب في انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في حي المزة.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال شنت هجوما استهدف محيط منطقة السيدة زينب عليها السلام في العاصمة السورية دمشق.