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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير عسكري أمريكي يعترف بهزيمة كييف وواشنطن في حربهما مع روسيا

معارك بأوكرانيا
معارك بأوكرانيا

كشف خبير عسكري أمريكي عن وقوع خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية أمام روسيا في الحرب القائمة بينهما حاليل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعترف المستشار السابق للبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية)، العقيد دوجلاس ماكجريجور، بأن الصراع في أوكرانيا، سينتهي بهزيمة كارثية لكييف والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن "أوكرانيا تعاني من هزيمة كارثية في الوقت الحالي".

وأشار الخبير أيضًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم على الإطلاق كيفية التعامل مع النزاعات المسلحة الحالية، بما في ذلك الحرب في الأراضي المحتلة".

وذكرت  شبكة "إن بي سي" الأمريكية، ان المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يناقشون بالفعل مع كييف، العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

 

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