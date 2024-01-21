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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الضغط يزداد.. أقوى مؤيدي الاحتلال في الكونجرس يفقدون أعصابهم

الكونجرس
الكونجرس

يزداد الضغط يوما بعد يوم على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب على غزة والتخلي عن الاحتلال الصهيوني حتى من بين مؤيديه في أمريكا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية، عن أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي من المؤيدين لإسرائيل بقوة بدأوا يفقدون أعصابهم مما يحدث من حكومة الاحتلال الصهيوني، وصاروا يدقون ناقوس الخطر بشأن فقدان الثقة في رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو  وطريقة إدارته للحرب بل وحتى من داخل الاحتلال ذاته بإعلان زعيم المعارضة  يائير لابيد قبول لأي شيء حتى أن تتوقف الحرب.

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وعبر نواب الكونجرس المؤيدين لإسرائيل عن إحباطهم من قيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال للحرب.

ولهذا يرى عدد من النواب المؤيدين لإسرائيل بوضوح  إلى احتمال محاولة نتنياهو إطالة أمد الحرب عمدا للبقاء في السلطة وإنقاذ نفسه وعدم تدمير تاريخه السياسي.

 على بايدن أن يعلن بوضوح  رفضه لسياسات حكومة نتنياهو

 

وفي هذا الصدد، أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على أنه يجب على بايدن أن يعلن بوضوح وبصوت عال رفضه لسياسات حكومة نتنياهو المتطرفة.

وقال ساندرز إنه إذا استمر نتنياهو في مسار الهيمنة العسكرية فيجب أن يفعل ذلك بمفرده ولا يمكن أن نكون متواطئين معه، رافضا أن تستمر أمريكا في التواطؤ بدعم المتطرف نتنياهو.

وطالب ساندرز  الكونجرس التحرك وعدم توفير المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة نتنياهو.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله أن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار ونتنياهو متردد ويضيع الوقت.
 

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