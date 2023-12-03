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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي: عزل جو بايدن من منصبه "خطوة ضرورية"

جو بايدن
جو بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "خطوة ضرورية" بسبب عرقلة البيت الأبيض للتحقيق في مخالفات مزعومة ارتكبها أفراد من عائلته.

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال جونسون، حول عزل بايدن: "كانت هذه خطوة ضرورية.. بسبب عرقلة البيت الأبيض للتحقيق في مخالفات مزعومة ارتكبها أفراد من عائلته”.

وأضاف جونسون أن عددًا من اللجان القضائية تقوم بعمل رائع في العثور على أدلة على ارتكاب مخالفات بين عائلة بايدن.

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وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن “البيت الأبيض يمنعهم من التحقيق ويخفي آلاف الوثائق من الأدلة".

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